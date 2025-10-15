Бездомная собака искусала за ногу российского школьника, шедшего на уроки

В Краснодаре мальчик по пути на уроки стал жертвой нападения бездомной собаки. Об этом сообщает «Россия. Кубань».

Инцидент произошел возле кинотеатра «Болгария», когда малолетний направлялся на занятия. В этот момент на него набросилось бездомное животное. Прохожим удалось отогнать собаку, но она успела укусить подростка за ногу. После случившегося испуганный школьник вернулся обратно домой.

По словам матери пострадавшего, в этом районе уже не впервые фиксируются случаи нападения бродячих собак на людей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее таксист спас женщину, жестоко искусанную стаей лаек в Подмосковье.