На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бездомная собака искусала за ногу российского школьника, шедшего на уроки

В Краснодаре бездомная собака искусала школьника за ногу
true
true
true
close
Shutterstock

В Краснодаре мальчик по пути на уроки стал жертвой нападения бездомной собаки. Об этом сообщает «Россия. Кубань».

Инцидент произошел возле кинотеатра «Болгария», когда малолетний направлялся на занятия. В этот момент на него набросилось бездомное животное. Прохожим удалось отогнать собаку, но она успела укусить подростка за ногу. После случившегося испуганный школьник вернулся обратно домой.

По словам матери пострадавшего, в этом районе уже не впервые фиксируются случаи нападения бродячих собак на людей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее таксист спас женщину, жестоко искусанную стаей лаек в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами