Россиянам рассказали, как вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

На портале «Госуслуг» запустили сервис, в котором можно получить налоговый вычет при покупке жилья, оплате обучения и в других ситуациях, но не более 15% от суммы расхода. Об этом «Газете.Ru» рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Ключевые этапы можно пройти онлайн, без лишней бюрократии, с подсказками сервиса по выбору подходящего вида вычета. Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, или возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица. Право на вычет есть у налоговых резидентов РФ: граждан РФ и иностранцев, которые находятся в стране более 183 дней в году и платят НДФЛ в России. Если у человека нет дохода, облагаемого НДФЛ (например, нет официальной зарплаты или иных налогооблагаемых поступлений), вычет получить нельзя — нет источника уплаченного налога для возврата», — объяснил сенатор.

Шейкин рассказал, кому полагается выплата. По его словам, существует шесть видов налоговых вычетов.

«Стандартные [выплаты положены] на детей и для отдельных льготных категорий (например, для людей с инвалидностью). Социальные: на благотворительность, обучение, лечение и лекарства, занятия спортом, взносы по ДМС и добровольным пенсионным программам. Имущественные: при покупке жилья, продаже имущества, а также по процентам по ипотеке. Профессиональные: для ИП и граждан, работающих по договорам ГПХ, частной практики, а также по авторскому вознаграждению. Инвестиционные: по операциям с ценными бумагами, по взносам и доходам на ИИС. Перенос убытков на будущие периоды: по ценным бумагам, производным инструментам и участию в инвестиционном товариществе», — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что для получения вычета необходимо собирать разные документы — все зависит от вида выплаты.

«Сервис на «Госуслугах» подскажет конкретный список по выбранному виду вычета и позволит приложить сканы или фотографии документов. Как правило, возврат составляет 13 или 15% от подтвержденных расходов — по ставке НДФЛ. Итоговая сумма ограничена: установленными законом лимитами по соответствующему виду вычета и фактически уплаченным НДФЛ за тот год, за который оформляется вычет. Сервис уже доступен на портале «Госуслуг» в каталоге жизненных ситуаций», — сказал он.

