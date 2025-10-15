На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

Сенатор Шейкин назвал способ вернуть часть денег при покупке жилья
Shutterstock

На портале «Госуслуг» запустили сервис, в котором можно получить налоговый вычет при покупке жилья, оплате обучения и в других ситуациях, но не более 15% от суммы расхода. Об этом «Газете.Ru» рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Ключевые этапы можно пройти онлайн, без лишней бюрократии, с подсказками сервиса по выбору подходящего вида вычета. Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, или возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица. Право на вычет есть у налоговых резидентов РФ: граждан РФ и иностранцев, которые находятся в стране более 183 дней в году и платят НДФЛ в России. Если у человека нет дохода, облагаемого НДФЛ (например, нет официальной зарплаты или иных налогооблагаемых поступлений), вычет получить нельзя — нет источника уплаченного налога для возврата», — объяснил сенатор.

Шейкин рассказал, кому полагается выплата. По его словам, существует шесть видов налоговых вычетов.

«Стандартные [выплаты положены] на детей и для отдельных льготных категорий (например, для людей с инвалидностью). Социальные: на благотворительность, обучение, лечение и лекарства, занятия спортом, взносы по ДМС и добровольным пенсионным программам. Имущественные: при покупке жилья, продаже имущества, а также по процентам по ипотеке. Профессиональные: для ИП и граждан, работающих по договорам ГПХ, частной практики, а также по авторскому вознаграждению. Инвестиционные: по операциям с ценными бумагами, по взносам и доходам на ИИС. Перенос убытков на будущие периоды: по ценным бумагам, производным инструментам и участию в инвестиционном товариществе», — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что для получения вычета необходимо собирать разные документы — все зависит от вида выплаты.

«Сервис на «Госуслугах» подскажет конкретный список по выбранному виду вычета и позволит приложить сканы или фотографии документов. Как правило, возврат составляет 13 или 15% от подтвержденных расходов — по ставке НДФЛ. Итоговая сумма ограничена: установленными законом лимитами по соответствующему виду вычета и фактически уплаченным НДФЛ за тот год, за который оформляется вычет. Сервис уже доступен на портале «Госуслуг» в каталоге жизненных ситуаций», — сказал он.

Ранее в Госдуме раскрыли, как повышение НДС изменит цены на продукты.

