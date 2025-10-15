На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский зоопарк запустил онлайн-трансляции из «Японского дворика»

На новой трансляции Московского зоопарка можно следить за японскими журавлями
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Московский зоопарк расширил проект с онлайн-трансляциями, добавив в него экспозицию «Японский дворик». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Теперь зрители могут наблюдать за тремя видами птиц: японскими журавлями, глазчатыми индейками и зелеными павлинами.

«География проекта расширяется, и теперь у зрителей появилась возможность заглянуть в уголок спокойствия и гармонии — «Японский дворик», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, в эфире можно наблюдать за неторопливым танцем японских журавлей, любоваться замысловатыми узорами на перьях глазчатых индеек и следить за прогулками великолепных зеленых павлинов.

«Это еще один важный шаг в нашей миссии по сохранению биоразнообразия и просвещению, который стирает границы и позволяет каждому прикоснуться к волшебству природы не выходя из дома», — заявила она.

Для трансляций в вольере установлены две камеры, видео с которых ежедневно доступно на портале mos.ru.

«Наблюдать за тем, чем занимаются птицы «Японского дворика», можно каждый день в часы работы зоопарка — сейчас это период с 08:00 до 20:00. В остальное время на странице есть возможность посмотреть запись дневного эфира. Это особенно удобно для тех, кто занят днем или находится в другом часовом поясе», — сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Также на странице с трансляциями представлены интересные факты о видах птиц, ставших героями эфира. Кроме того, посетители ресурса могут рассмотреть их красочные снимки.

Отмечается, что весной зрители смогут стать свидетелями знаменитых брачных танцев японских журавлей. Специалисты выделяют несколько элементов этих танцев: высокие прыжки с развернутыми крыльями, поклоны, повороты, болтание ногами в воздухе, подбрасывание предметов (пучков травы и веток), вращение головой, волнообразные движения шеей и движения клювом вверх и вниз

Напомним, японские журавли включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Сейчас в мире осталось всего 2,5 тыс. особей.

