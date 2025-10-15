На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Два раза ударил ножом в шею, душил»: мужчина напал на сотрудницу управляющей компании

В Ноябрьске мужчина напал с ножом на сотрудницу управляющей компании
СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Ноябрьске местного жителя задержали за покушение на расправу над 43-летней работницей управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел 13 октября 2025 года. По данным следствия, обвиняемый поссорился с 43-летней мастером в управляющей компании, после чего ударил ее ножом в шею, стал избивать ее ногами по голове и по телу, а после этого сдавливал ей горло.

«Потерпевшая оказала активное сопротивление нападавшему и начала звать на помощь. На крики женщины отреагировали соседи, которые вмешались в конфликт и спугнули мужчину. Опасаясь задержания, обвиняемый с места преступления скрылся», — рассказали в ведомстве.

Полиция задержала мужчину по горячим следам.

Фигуранту предъявлено обвинени, он арестован. Информация о состоянии потерпевшей отсутствует.

Ранее СК показал видео с места расправы над матерью и ее детьми в Ульяновске.

