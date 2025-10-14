На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель похитил школьницу и изнасиловал ее около плантации

В Индии мужчину осудили за похищение и изнасилование девушки
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Индии мужчину отправили в тюрьму после похищения несовершеннолетней. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Ассам. 24-летний мужчина, управлявший авторикшей (трехколесным мотоциклом с местами для пассажиров) похитил 14-летнюю школьницу из дома, привез к чайной плантации и изнасиловал в своем транспортном средстве.

Позже пострадавшую нашли недалеко от поля. После того, как ее семья обратилась в полицию, подозреваемого задержали. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статьям о сексуальном насилии и похищении.

После ареста фигурант несколько раз подавал ходатайства об освобождении под залог, но суд отклонял их.

Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. Помимо этого, он выплатит семье пострадавшей штраф. В случае, если фигурант не сможет отдать семье эти деньги, ему продлят срок на семь месяцев.

Ранее подросток изнасиловал женщину после расправы и выбросил в мусорный бак.

