На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток изнасиловал женщину после расправы и выбросил в мусорный бак

В Казахстане юноша изнасиловал женщину и выбросил ее в мусорный бак
true
true
true
close
Robert Ruidl/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане судят 16-летнего старшеклассника, который жестоко избил едва знакомую женщину. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в Шымкенте. По данным издания, молодой человек приехал в город на заработки и устроился к местным жителям проводить ремонтные работы.

В социальных сетях он нашел 26-летнюю женщину, которая занималась уборкой квартир. Она сделала все необходимое в жилье и попросила у юноши обещанные 15 тысяч тенге (чуть более 2,2 тысячи рублей).

После этого школьник набросился на работницу с ножом и нанес женщине 26 ударов. Поняв, что пострадавшая не дышит, подросток изнасиловал ее. Чтобы никто не узнал о произошедшем, преступник выбросил ее в мусорный бак.

Так как женщина длительное время не выходила на связь, родственники забеспокоились и обратились в полицию, на поиски потратили десять дней.

Тем временем рабочие решили выкинуть отходы и нашли в мусорном баке пострадавшую.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. На данный момент суд продолжается.

Ранее в Петербурге новые знакомые изнасиловали девушку после ее ссоры с возлюбленным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами