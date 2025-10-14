Подросток изнасиловал женщину после расправы и выбросил в мусорный бак

В Казахстане юноша изнасиловал женщину и выбросил ее в мусорный бак

В Казахстане судят 16-летнего старшеклассника, который жестоко избил едва знакомую женщину. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в Шымкенте. По данным издания, молодой человек приехал в город на заработки и устроился к местным жителям проводить ремонтные работы.

В социальных сетях он нашел 26-летнюю женщину, которая занималась уборкой квартир. Она сделала все необходимое в жилье и попросила у юноши обещанные 15 тысяч тенге (чуть более 2,2 тысячи рублей).

После этого школьник набросился на работницу с ножом и нанес женщине 26 ударов. Поняв, что пострадавшая не дышит, подросток изнасиловал ее. Чтобы никто не узнал о произошедшем, преступник выбросил ее в мусорный бак.

Так как женщина длительное время не выходила на связь, родственники забеспокоились и обратились в полицию, на поиски потратили десять дней.

Тем временем рабочие решили выкинуть отходы и нашли в мусорном баке пострадавшую.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. На данный момент суд продолжается.

