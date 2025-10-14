На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин предложил обсудить, сколько карт можно иметь одному гражданину

Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил своим подписчикам в Telegram и Max обсудить идею введения лимита на количество банковских карт, которые может оформить один человек.

По его словам, инициатива направлена на борьбу с мошенничеством.

В своем посте Володин отметил, что обсуждается возможность установления ограничений и предложил участникам опроса выбрать оптимальный лимит — 10, 20 или 30 карт.

Спустя час после публикации, большинство проголосовавших поддержали вариант с лимитом в десять карт. За него высказались 78% участников. Еще 13% выбрали вариант с 30 картами, а 9% — с 20-ю.

Накануне глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что с декабря 2025 года в России могут заработать лимиты на число карт для одного человека. По его словам, инициатива предполагает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 — во всех кредитных организациях суммарно.

Ранее юрист объяснила, какие переводы на карту вызывают вопросы у налоговой.

