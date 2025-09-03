На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области мужчина избил до потери зрения жену, уличившую его в измене

Житель Братска запустил в жену телефоном и лишил ее глаза
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Жительница Братска потеряла зрение после того, как муж бросил в нее телефон и ударил ее кулаком в лицо. Об этом сама Марьяна рассказала Baza.

По словам девушки, все произошло в ночь на 11 февраля, когда ее муж Сергей вернулся с работы. К тому моменту Марьяна уже имела на руках доказательства его измены и решила выяснить отношения. 25-летний мужчина отрицал обвинения, а затем избил ее и запустил в лицо телефон. В результате Марьяна потеряла сознание, тогда Сергей испугался и вызвал скорую.

Девушку госпитализировали и продержали в больнице неделю, но даже спустя семь дней отек не спал, и врачи не смогли нормально осмотреть глаз девушки. После выписки из городской больницы Марьяну отвезли в Иркутск. К настоящему времени она перенесла пять операций и потратила на лечение более 500 тыс. Медикам удалось сохранить глазное яблоко, которое от удара лопнуло, но зрение пациентка потеряла окончательно.

Вскоре после инцидента Марьяна обратилась в полицию Братска, но правоохранители не нашли в действиях Сергея состава преступления и отказались возбуждать дело даже по статье о причинении легкого вреда здоровью. Делом занялась прокуратура, но о результатах проверки потерпевшей пока так и не сообщили. Она утверждает, что за полгода супруг так и не предложил ей никакой помощи.

Ранее житель Кемерово пробил кирпичом голову экс-партнерше и избежал наказания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами