В Иркутской области мужчина избил до потери зрения жену, уличившую его в измене

Жительница Братска потеряла зрение после того, как муж бросил в нее телефон и ударил ее кулаком в лицо. Об этом сама Марьяна рассказала Baza.

По словам девушки, все произошло в ночь на 11 февраля, когда ее муж Сергей вернулся с работы. К тому моменту Марьяна уже имела на руках доказательства его измены и решила выяснить отношения. 25-летний мужчина отрицал обвинения, а затем избил ее и запустил в лицо телефон. В результате Марьяна потеряла сознание, тогда Сергей испугался и вызвал скорую.

Девушку госпитализировали и продержали в больнице неделю, но даже спустя семь дней отек не спал, и врачи не смогли нормально осмотреть глаз девушки. После выписки из городской больницы Марьяну отвезли в Иркутск. К настоящему времени она перенесла пять операций и потратила на лечение более 500 тыс. Медикам удалось сохранить глазное яблоко, которое от удара лопнуло, но зрение пациентка потеряла окончательно.

Вскоре после инцидента Марьяна обратилась в полицию Братска, но правоохранители не нашли в действиях Сергея состава преступления и отказались возбуждать дело даже по статье о причинении легкого вреда здоровью. Делом занялась прокуратура, но о результатах проверки потерпевшей пока так и не сообщили. Она утверждает, что за полгода супруг так и не предложил ей никакой помощи.

Ранее житель Кемерово пробил кирпичом голову экс-партнерше и избежал наказания.