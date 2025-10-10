Врач назвала россиянам продукты, мешающие похудеть

Определённые продукты могут стать помехой для сброса лишнего веса даже в случае, если в рационе они присутствуют в небольшом количестве. В их числе – колбасы и сосиски, которые всегда способствуют увеличению массы тела, рассказала RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

В первую очередь желающим сбросить лишний вес советуют исключить быстрые углеводы – выпечку из пшеничной муки, конфеты, сладкую газировку. При этом многие люди не задумываются, что таких углеводов не меньше в соусах с сахаром – например, кетчупе. Особенность таких продуктов в том, что после их употребления человек очень быстро снова начинает испытывать голод, пояснила врач.

«Желательно ограничивать жирные продукты, например фаст-фуд, колбасы, сосиски, чипсы, поскольку они высококалорийны, что способствует увеличению массы тела, — добавила она. — Помимо этого, рекомендовано исключить употребление алкоголя – помимо того, что он тоже обладает высокой калорийностью, он ещё и негативно влияет на здоровье в целом».

Даже некоторые полезные продукты могут мешать сбросу веса, если их употреблять не в меру, предупредила специалист. Так, например, стоит учитывать, что в полезных и рекомендуемых для регулярного употребления орехах содержится порядка 200 ккал на небольшую горсть, в авокадо – 160 ккал на 100 г продукта, в тёмном шоколаде – около 500-550 ккал на 100 г и так далее.

Белоусова посоветовала для снижения веса в первую очередь включить в рацион побольше белковых продуктов, включая нежирное мясо (говядину, индейку), а также рыбу, яйца и бобовые. Должны быть в рационе и надолго утоляющие голод сложные углеводы, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, буром рисе. Важно увеличить количество потребляемой зелени, овощей и фруктов – в них много клетчатки, минералов, что поможет поддержать здоровое пищеварение.

Кроме того, нельзя забывать о важности водного баланса, регулярной физнагрузке и полноценном сне, заключила врач.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина сообщила, что часто полезные низкокалорийные продукты становятся причиной хронического воспаления и мешают похудению. По её словам, иммунная система может воспринимать некоторые овощи, фрукты или крупы как чужеродные элементы, запуская реакцию, из-за которой организм удерживает лишнюю жидкость и вес не снижается, несмотря на усилия и диеты.

