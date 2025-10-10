На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила об опасности интуитивного питания при похудении

Врач Белоусова: интуитивное питание может мешать похудеть
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Интуитивное питание не всегда помогает снизить вес и может нанести вред организму. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, питание по ощущению голода может запустить защитные механизмы организма, которые направлены на накопление жира.

«Если человек дожидается голода, организм переключается в режим накопления. Это значит, что он начинает откладывать жир, чтобы подготовиться к дефициту пищи. Поэтому питание по режиму, а не только по желанию, более эффективно для снижения веса», — подчеркнула Белоусова.

Врач предупредила, что редкое питание может затруднить обеспечение организма необходимыми биологически активными веществами, поскольку за один-два приема пищи сложно создать разнообразный рацион. Она также призвала не ориентироваться только на желания организма при выборе пищи, потому что тяга к определенным продуктам часто отражает дефицит веществ в организме. Например, нехватка хрома проявляется сильным желанием сладкого.

Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов в России и СНГ Павел Семиченков до этого рассказал «Газете.Ru», что на прием к врачам часто попадают люди, считающие, что они ведут здоровый образ жизни. По факту же оказывается, что ЗОЖ может маскировать у них ряд заболеваний.

Ранее была названа диета, избавляющая от симптомов депрессии.

