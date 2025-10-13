В Госдуме предложили ввести акциз на сладкую газировку

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу сладких газированных напитков лицам младше 18 лет. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал эту идею, отметив, что на подобные напитки нужно ввести акциз, а также печатать на бутылках «жуткие картинки» для антирекламы.

«Полностью ограничивать, конечно, сложновато, но считаю, что нужно вводить акциз на вредную сладкую газировку, средства от которого должны идти на рекламу здорового образа жизни, отказ от этой газировки и на широкое освещение проблем, которые вызывает это газировка. Хотя понимаю, что сейчас лобби включится и начнет орать, визжать и хрюкать, что это нельзя, что мы лишаем детей права выбора на сладкие напитки. Это убивает наших детей. На бутылках необходимы, как и на пачках сигарет, жуткие картинки, чтобы это были не красивые бутылки, а все серые, желательно цвета некрасивого, чтобы детям было непривлекательно их покупать», — сказал он.

13 октября стало известно, что Национальный родительский комитет отправил в Госдуму обращение с просьбой запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Глава организации Ирина Волынец пояснила, что такая продукция вредна для организма и может привести к возникновению тяжелых заболеваний.

