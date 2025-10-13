На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка 20 лет растила грыжу из-за страха перед операцией

В Москве врачи спасли женщину с гигантской грыжей, которую она растила 20 лет
Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи больницы №52 в Москве спасли женщину от гигантской грыжи, которую она растила более 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Пациентка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение с жалобами на невыносимые боли в спине, сильно увеличенный живот и кровоточащие язвы. Грыжа, по ее словам, не беспокоила ее первые 15 лет после появления, но за последние пять лет сильно увеличилась. Пациентка призналась, что не посещала медиков из-за страха перед операцией.

Женщину положили в больницу и провели ей пластику брюшной стенки, удалив грыжу и уменьшив живот.

«В мешке было более 50% петель тонкой кишки, часть поперечно-ободочной кишки и почти весь большой сальник», — рассказал хирург медучреждения Давид Цопурашвили, добавив, что вмешательство длилось 1,5 часа и прошло успешно.

Специалист отметил, что операция избавила пациентку от боли в спине, а внешний вид живота улучшился. После восстановления женщину выписали с рекомендациями по контролю веса и предотвращению рецидива.

Ранее в Москве врачи спасли женщину с увеличенной в 45 раз щитовидкой, мешавшей дышать.

