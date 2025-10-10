На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московские врачи спасли женщину с гигантским «шаром» в шее, мешавшим дышать

Telegram-канал Московская медицина

Врачи Городской клинической больницы №24 Москвы спасли 79-летнюю женщину с гигантским «шаром» в шее, который мешал ей дышать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Медики отметили, что щитовидная железа пациентки увеличилась до размера волейбольного мяча и сжимала трахею, оставляя 4 мм свободного пространства.

«Из-за этого в крови накопилось слишком много углекислого газа — в три раза больше нормы, что могло привести к остановке дыхания. У нее также были проблемы с сердцем и сдавленные сосуды на шее», — пояснили в пресс-службе.

В больнице рассказали, что специалисты провели операцию по удалению органа с применением уникальной методики, так как введение трубки в дыхательные пути для проведения вмешательства и поддержания адекватного дыхания осложнялось из-за огромного зоба.

«Наши анестезиологи совместно с эндоскопистами применили уникальную методику: интубация в сознании с использованием фиброскопа, что позволило аккуратно провести дыхательную трубку через суженный участок трахеи без риска полной закупорки дыхательных путей», — поделились в медучреждении, добавив, что операция заняла около двух часов.

Щитовидная железа была увеличена в 45 раз, ее объем со всеми узлами составил около 900 мл.

Медики отметили, что женщина идет на поправку. Из-за того, что орган был удален полностью, пациентке предстоит пожизненно принимать гормональную заместительную терапию.

Ранее врачи спасли ребенка, чья голова отделилась от позвоночника в ДТП.

