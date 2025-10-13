Кол-центры начали звонить россиянам без маркировки спам-звонков

Некоторые call-центры научились обходить закон о маркировке звонков от компаний, в результате чего россияне получают звонки без оповещения о спаме. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Правило о маркировке телефонных вызовов начало действовать с 1 сентября 2025 года, однако не все компании соблюдают его. Газета отмечает, что гражданам по стране начали поступать звонки с неопознанных номеров. Как только абоненты отвечают, становится ясно, что звонок носит рекламный или исследовательский характер.

Эту практику подтвердили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин, которые также сталкивались с вызовами с неизвестных номеров. По их словам, звонки якобы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, совершавшей вызов.

Издание предполагает, что call-центры вынуждают своих сотрудников звонить людям с личных номеров, чтобы обходить требования закона и маскировать корпоративные вызовы.

Ранее эксперт рассказал о главных покупателях украденных личных данных россиян.