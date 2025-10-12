На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности съедобных грибов

Биолог Опарин: съедобные грибы могут накапливать радионуклиды и тяжелые металлы
Krasula/Shutterstock/FOTODOM

Съедобные грибы тоже могут быть опасны. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, гриб, пригодный в пищу, тоже представляет собой сложную экосистему.

«На его поверхности и внутри могут развиваться невидимые глазу плесени, вырабатывающие микотоксины. Эти яды устойчивы к термообработке и обладают канцерогенным действием. Старый или неправильно высушенный гриб — потенциальный источник опасности. Не собирайте старые и червивые грибы», — сказал Опарин.

Кроме того, грибы следует есть с осторожностью в том числе из-за хитина в составе стенок грибов. Это вещество человеческому организму переварить сложно ввиду отсутствия специального фермента, предупредил специалист. Еще, по словам Опарина, хитин мешает усвоению питательных веществ из самих грибов.

До этого начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, что в случае отравления остатки съеденных грибов следует показать врачу, чтобы определить в лабораторных условиях его причину и назначить необходимое лечение.

Ранее россиянам рассказали, какие грибы нужно собирать в октябре.

