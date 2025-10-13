В Госдуме рассказали о новых законах, которые изменят жизнь россиян с ноября

В ноябре в России вступят в силу новые законы, которые изменят некоторые сферы жизни россиян. В частности, производители кормов для животных должны будут передать сведения о своей продукции в систему «Честный знак», а брокеры начнут по-новому взаимодействовать с клиентами, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

До 1 ноября операторы должны завершить проверку данных абонентов, которые заключили договор до апреля этого года, так как без этой работы пользоваться услугами связи станет невозможно. Причем распространяется эта проверка как на физлиц, так и на работников компаний с корпоративными номерами, отметил Говырин, пояснив, что это позволит навести порядок в учете сим-карт, избавиться от поддельных номеров и снизить уровень мошенничества.

Кроме того, производители растительных масел и кормов для животных начнут передавать данные о продукции в систему «Честный знак», благодаря чему россияне смогут отследить, где и когда был произведен и упакован товар.

«Это снижает риск подделок, некачественных кормов и позволяет быть уверенным, что на прилавке действительно оригинальная и безопасная продукция», — пояснил депутат.

Также он напомнил о новых правилах работы брокеров с клиентами, которые начнут действовать с 5 ноября. Контролироваться квалификация сотрудников, инвесторов будет документами Центробанка, по ним же будет происходить реакция на жалобы россиян. По сути, брокеры теперь обязаны будут сразу сообщать своим клиентам о потенциальных рисках, запрещено будет навязывать дополнительные инструменты, о которых граждане недостаточно информированы, а реагировать на жалобы нужно будет оперативнее, объяснил парламентарий.

Затронут изменения и работу нотариусов, которые теперь должны будут проверять кредиты у умерших и сообщать о них наследникам. Делаться это будет через автоматический запрос в Центральный каталог кредитных историй. Благодаря этому нововведению наследники смогут вовремя узнавать о долгах, не ввязываясь в сложные бюрократические механизмы, а значит будут избавлены от неприятных сюрпризов после вступления в наследство, заключил Говырин.

