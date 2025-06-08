Адвокат напомнила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов

Согласно российскому законодательству, наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, но из этого правила есть исключения. Об этом агентству »Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По словам собеседницы агентства, прежде всего это касается застрахованных долгов вроде кредитов. В случае наступления страхового случая долг гасит страховая компания, указала адвокат.

Кудерко добавила, что второй случай — это истечение срока давности. По кредитам он составляет три года, и все требования к наследникам должны быть заявлены через суд, напомнила эксперт.

Что касается третьего случая, добавила адвокат, то это оплата наследниками долга тем кредиторам, которые обратились раньше. По словам собеседницы агентства, они имеют преимущество, в то время как опоздавшие кредиторы не могут это оспорить.

В рамках четвертого случая — банкротство наследства. Кудерко пояснила, что подобная практика применяется в случае, когда долгов больше, чем имущества, они списываются в судебном порядке.

«Поддержку в принятии взвешенного решения относительно вступления в наследство могут оказать нотариусы», — отметила эксперт.

Кудерко пояснила, что нотариусы могут делать официальный запрос в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя.

В свою очередь юрист Алла Георгиева рассказала, какие долги передаются по наследству. По словам эксперта, просрочки по кредитам перейдут родственникам должника по наследству. Кроме того, унаследовать также можно долги по жилищно-коммунальным услугам и налогам.

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