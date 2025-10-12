Роспотребнадзор объяснил, как защититься от редкой кишечной инфекции

Для профилактики иерсиниоза необходимо тщательно готовить мясные, молочные и рыбные продукты, хранить сырые и готовые блюда раздельно, а также не смешивать овощи и фрукты старого и нового урожая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иерсиниоз — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia enterocolitica. Инкубационный период обычно длится от одного до шести дней, чаще — два-три. Передача инфекции происходит фекально-оральным путем, преимущественно через пищу.

Заболевание проявляется поражением желудочно-кишечного тракта, общей интоксикацией и кожными высыпаниями. При тяжелом течении возможно поражение внутренних органов. Источниками возбудителя являются почва, мелкие дикие животные (мыши, суслики, полевки), сельскохозяйственные животные (свиньи, коровы, овцы, козы), а также грызуны, живущие рядом с человеком. Заражение может происходить и от больного человека.

По данным специалистов, иерсинии способны долго выживать и размножаться в воде, почве и продуктах питания, включая мясо, молочные изделия, овощи, фрукты и кондитерские товары. Опасность увеличивается при хранении продуктов в холодильниках и овощехранилищах при температуре +4…+6 °C — это оптимальные условия для размножения бактерий.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости строго соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед едой и после посещения людных мест, использовать антисептики при необходимости, а также употреблять продукты только после термической обработки. Вместе с этим эксперты советуют тщательно промывать овощи и фрукты и пить только кипяченую или бутилированную воду.

Кроме того, важно хранить сырые и готовые продукты отдельно, защищать пищу от насекомых и грызунов, проводить регулярную дератизацию и обеспечивать герметичность складских помещений.

Ведомство также предостерегло от покупки овощей и фруктов с признаками порчи. Перед закладкой урожая на хранение рекомендуется очистить помещения от мусора и остатков старых продуктов, обработать поверхности дезинфицирующими средствами и тщательно просушить тару и стеллажи.

Ранее была найдена неожиданная связь между хронической болью и состоянием иммунитета.