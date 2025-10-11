На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области загорелось заброшенное здание фермы

На ферме в Нижегородской области потушили пожар площадью 1 400 квадратных метров
true
true
true

Огонь охватил заброшенное здание фермы в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что пожар произошел в ночь на 11 октября в селе Ульяново в Лукояновском округе. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили возгорание на площади 1 400 квадратных метров.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

11 октября в городе Электростали, расположенном в Московской области, загорелся склад. В пресс-службе МЧС РФ заявили, что постройка находится на улице Рабочая. В результате пожара в здании частично обрушилась кровля.

К ликвидации возгорания привлекли 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники. К текущему моменту огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 1 500 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить пламя, одновременно защищая от него соседние строения. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Красноярском крае в результате пожара в многоквартирном доме пострадали пять человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами