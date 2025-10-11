В Нижегородской области загорелось заброшенное здание фермы

На ферме в Нижегородской области потушили пожар площадью 1 400 квадратных метров

Огонь охватил заброшенное здание фермы в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что пожар произошел в ночь на 11 октября в селе Ульяново в Лукояновском округе. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили возгорание на площади 1 400 квадратных метров.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

11 октября в городе Электростали, расположенном в Московской области, загорелся склад. В пресс-службе МЧС РФ заявили, что постройка находится на улице Рабочая. В результате пожара в здании частично обрушилась кровля.

К ликвидации возгорания привлекли 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники. К текущему моменту огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 1 500 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить пламя, одновременно защищая от него соседние строения. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Красноярском крае в результате пожара в многоквартирном доме пострадали пять человек.