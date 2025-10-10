В Красноярске произошел пожар в районе бизнес-центра

Пожар произошел в районе бизнес-центра «Капитал» в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал «NGS24.RU — Новости Красноярска».

В материале уточняется, что здание расположено на улице Молокова.

Публикация дополнена кадрами с места происшествия. На них видно, как рядом с домами поднимаются черные клубы дыма.

9 октября в Москве загорелся многоквартирный жилой дом на улице Коненкова. По данным столичного управления МЧС РФ, пожар произошел в помещении на 11-м этаже. К ликвидации пламени привлекли 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. Огнеборцы спасли из горевшей квартиры и с вышележащих этажей трех человек, после чего полностью потушили пожар.

За день до этого в одном из храмов в Батайске в Ростовской области также произошло возгорание. В МЧС РФ рассказали, что пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. На место происшествия выезжали 16 сотрудников экстренных служб и четыре единицы специальной техники. В 16:13 мск специалисты локализовали пожар, а затем ликвидировали его.

Ранее в Екатеринбурге загорелась кровля мебельного склада на площади 900 квадратных метров.