Проработавшую 11 лет в детсаду воспитательницу уволили после жалобы мигрантки

Проработавшую 11 лет в детсаду петербурженку уволили после жалобы мигрантки

В Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг увольнения из детского сада №89 воспитательницы, которая проработала там 11 лет. Об этом сообщает lenta.ru.

По информации издания, все началось с безобидной ситуации: дочь приезжей без спроса взяла у другой девочки с обуви значок. Девочка возвращать вещь отказалась и пожаловалась матери. Та якобы заявилась в образовательное учреждение и устроила скандал. Как утверждает педагог, женщина якобы угрожала ей и администрации связями в диаспоре.

Как рассказала воспитательница, после конфликта ей намекнули о необходимости написать заявление на увольнение по собственному желанию. Начальница, по словам педагога, устроила собрание, где призвала других воспитателей вынудить коллегу покинуть свое место.

Как отметили в СМИ, ситуацией заинтересовались представители Следственного комитета России.

