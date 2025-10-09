СберСтрахование запустило продукт для владельцев ПВЗ

СберСтрахование разработало специальную страховую программу для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которая обеспечит защиту от широкого круга рисков, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский в рамках форума инновационных технологий «Финополис 2025».

«Часто владельцами пунктов выдачи заказов становятся люди, которые раньше не занимались бизнесом, и для многих открытие ПВЗ становится первой предпринимательской практикой», — сказал он.

Вестеровский отметил, что объем рынка онлайн-торговли в России к 2030 году может достичь 35 трлн рублей.

«Однако вместе с новыми возможностями появляются и риски, которые сложно оценить заранее. Для поддержки этого сегмента мы предложили программу, которая покрывает широкий круг рисков», — сказал он.

Стоимость полиса будет зависеть от выбранного пакета и страховой суммы. Полис СберСтрахования имеет 3 варианта с разными уровнями защиты, которые предприниматель может выбрать.