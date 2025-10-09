На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СберСтрахование запустило продукт для владельцев ПВЗ

Вестеровский: программа СберСтрахования обеспечит защиту ПВЗ от рисков
close
Depositphotos

СберСтрахование разработало специальную страховую программу для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которая обеспечит защиту от широкого круга рисков, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский в рамках форума инновационных технологий «Финополис 2025».

«Часто владельцами пунктов выдачи заказов становятся люди, которые раньше не занимались бизнесом, и для многих открытие ПВЗ становится первой предпринимательской практикой», — сказал он.

Вестеровский отметил, что объем рынка онлайн-торговли в России к 2030 году может достичь 35 трлн рублей.

«Однако вместе с новыми возможностями появляются и риски, которые сложно оценить заранее. Для поддержки этого сегмента мы предложили программу, которая покрывает широкий круг рисков», — сказал он.

Стоимость полиса будет зависеть от выбранного пакета и страховой суммы. Полис СберСтрахования имеет 3 варианта с разными уровнями защиты, которые предприниматель может выбрать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами