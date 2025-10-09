Российский вахтовик взял на коллегу восемь микрозаймов, пока тот спал

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Томской области вахтовик взял на коллегу восемь микрозаймов, пока тот спал
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Томской области 22-летний вахтовик предстанет перед судом за микрозаймы, взятые на спавшего коллегу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в декабре 2024 года на нефтяном месторождении в Каргасокском районе. Помощник бурильщика взял телефон соседа по вагончику, который разрешил ему пользоваться своим устройством для выхода в интернет. Когда коллега спал, злоумышленник тайно оформил на его имя восемь микрозаймов на общую сумму более 70 тысяч рублей. Для сокрытия следов преступления он удалил все SMS-сообщения с кодами подтверждения. Похищенные деньги он потратил на онлайн-ставки.

Потерпевший узнал о произошедшем только при получении уведомления о просрочке по не оформлявшимся им кредитам и обратился в полицию. Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянка тайно оформила кредиты на свекровь и потратила деньги на себя.

