Россиянка тайно оформила кредиты на свекровь и потратила деньги на себя

Жительница Новокузнецка отделалась условным сроком за то, что оформила на пожилую свекровь несколько кредитов. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

По данным следствия, обвиняемая решила воспользоваться телефоном свекрови для оформления кредита. Женщина взяла мобильный телефон пенсионерки и получила на ее имя потребительский кредит в сумме более 200 тысяч рублей.

Спустя год она добавила к долгам свекрови еще один займ на полмиллиона рублей, а также взяла микрозайм на пять тысяч. В общей сложности пенсионерка осталась должна банкам более 700 тысяч рублей. Полученные деньги кемеровчанка потратила на личные нужды. Когда обман вскрылся, в отношении женщины были возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

До этого на Кубани женщина украла у родственников 1,2 млн рублей. 39-летняя обвиняемая гостила у родственников и случайно обнаружила в тумбочке деньги. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, злоумышленница похитила наличные и спрятала их в заброшенном доме. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее жителя Кузбасса приговорили к трем годам колонии из-за ошибки с начислением пособия.