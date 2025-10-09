На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подмосковье впервые стало лидером России по средней цене за тонну экспорта продукции АПК

Продукция АПК в Подмосковье за 9 месяцев составила почти 20%
Пресс-служба правительства Московской области

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Московской области за первые 9 месяцев 2025 года составил почти 20%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, достичь такого результата удалось благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

«Мы впервые заняли первое место в России по средней цене за тонну экспорта», — сказал он.

Воробьев добавил, что больше всего Подмосковье поставляет молочной и мясной продукции, а также напитков, переработанных фруктов, овощей и орехов.

Основная часть (67%), по его словам, экспортируется в страны СНГ.

Воробьев уточнил, что в прошлом году АПК в регионе увеличился на 15% ($2,3 млрд), а в этом году – на 21% ($1,72 млрд).

«Мы делаем ставку не на сырье, а на продукты глубокой переработки: мороженое, колбасы, детское питание и другие. Это значит, что на производствах создается больше рабочих мест и растет добавленная стоимость», — сказал Воробьев.

Также Воробьев подчеркнул, что отдельное внимание уделяется логистике.

«Через «сухие порты» в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске проходит четверть всех контейнерных грузов России», — сказал губернатор.

