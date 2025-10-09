На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Расходы бюджета Германии впервые превысили €1 трлн

Расходы бюджета ФРГ увеличились на 6% и составили €1,051 трлн
Markus Schreiber/AP

Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) обнародовало данные о состоянии общественных бюджетов страны за первое полугодие текущего года. Согласно отчету, совокупный дефицит всех уровней власти составил €58,5 млрд, что почти на 15% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда он достигал €68,6 млрд, пишет «Интерфакс».

Несмотря на снижение дефицита, общие расходы впервые в истории превысили триллионную отметку, достигнув €1,051 трлн, что на 6% больше, чем в прошлом году. Рост доходов составил около 7%, достигнув €992,7 млрд, чему способствовало увеличение налоговых поступлений (на 8,2%) и взносов в фонды социального страхования (на 9,1%).

Дефицит федерального бюджета снизился с €35,5 млрд до €30 млрд, в то время как муниципальные бюджеты столкнулись с увеличением отрицательного сальдо с €17,5 млрд до €19,7 млрд.

Земельные бюджеты продемонстрировали сокращение дефицита с €7,1 млрд до €2,4 млрд, а дефицит в кассах социального страхования снизился с €8,5 млрд до €6,4 млрд.

Ранее Германия отказалась поддержать предложение по увеличению бюджета ЕС.

