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Германия не поддержит предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС

Правительство ФРГ: Берлин не поддержит предложение по увеличению бюджета ЕС
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Geert Vanden Wijngaert/AP

ФРГ выступает против предложения Европейской комиссии увеличить бюджет Евросоюза. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса сообщает РИА Новости.

По мнению Берлина, в настоящее время ЕС должен повысить конкурентоспособность и быть готовым к обороне, а Европе необходимо быть способной действовать на глобальном уровне. Поэтому в условиях, когда все государства — члены Евросоюза прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов, ФРГ не может поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета. Кроме того, Берлин не одобряет предложенное Европейской комиссией дополнительное налогообложение компаний.

16 июля Еврокомиссия выступила с инициативой увеличить следующий семилетний бюджет Европейского союза на €800 млрд. Согласно документу, общий объем бюджета должен составить €2 трлн, против €1,2 трлн в предыдущий период (с 2021 по 2027 год).

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят выделить Украине €100 млрд до 2034 года.

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