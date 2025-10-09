На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москву 10 октября придут дожди и похолодание

Синоптик Шувалов: в Москве 12 октября похолодает до +6°C
Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве с 10 октября начнутся дожди, а к выходным температура воздуха днем опустится до +6…+8°C, рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У нас заканчивается период относительно сухой погоды, хотя и с туманами — количество осадков было крайне незначительным в первой декаде октября. С завтрашнего дня погода переходит к более дождливому, октябрьскому настроению. Дожди пройдут уже в пятницу и субботу, хотя и непродолжительные, не очень сильные. Температура будет держаться вблизи отметки +10°C. В воскресенье дожди усилятся, и температура поползет вниз. В само воскресенье будет +6…+8°C, затем температура еще поползет вниз. Дожди будут продолжаться понедельник и вторник», — сказал Шувалов.

Он добавил, что в среду ожидаются интенсивные дожди, температура будет чуть выше +5°C в дневные часы, ночью — где-то +3…+5°C.

Ранее москвичам пообещали снег в конце октября.

