Москвичам пообещали снег в конце октября

Снег в Москве может выпасть в последнюю пятидневку октября, рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что фаза осадков постоянно меняется, поэтому точные прогнозы возможны максимум на неделю вперед.

«Что касается снега — это вопрос, который не стоит в повестке дня. Пока будет в основном дождь идти. И потом, сказать, какая фаза осадков, с заблаговременностью больше трех дней практически невозможно. Наиболее вероятно, что снег появится на картах погоды в последнюю пятидневку октября», — сказал Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что уже около 60% территории России покрыты снегом. Высота снежного покрова везде различается: в Якутии он довольно серьезный и составляет 13-18 см. Территория Дальневосточного федерального округа практически полностью покрыта снегом.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее покупать зимние автотовары.