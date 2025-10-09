Бородин намерен добиться отмены решения Верховного суда по иску Козловского

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью «Ридусу» сообщил, что намерен добиться пересмотра решения Верховного суда России по иску актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства.

«Материалы, которые Верховный суд РФ признал порочащими честь и достоинство Козловского, мы удалили. Но я не собираюсь сдаваться. Сейчас буду писать председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову и просить его пересмотреть решение по Козловскому. Только Краснов может отменить данное решение. Вероятно, он об этом деле даже не слышал», — сказал Бородин.

10 апреля 2023 года глава ФПБК написал в столичную прокуратуру письмо с требованием провести в отношении Козловского проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его мнению, артист критиковал действия российских властей, осудил спецоперацию и якобы переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

14 апреля Козловский отреагировал, назвав обвинения Бородина «лживыми и подлыми». Актер пояснил, что он никуда не переезжал, не имеет второго гражданства и не проживает в США, но летал туда на время, чтобы повидать дочь.

Позднее Козловский подал иск о защите чести и достоинства с требованием признать опубликованные в Telegram-канале Бородина сведения порочащими его репутацию и не соответствующими действительности. Суд встал на сторону артиста и удовлетворил иск, обязав Бородина удалить ложные сведения, опубликовать опровержение и выплатить истцу компенсацию в размере 1 рубля.

Решение устояло и было признано верным в апелляционной и кассационной инстанциях.

