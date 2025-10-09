На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бородин намерен добиться отмены решения Верховного суда по иску Козловского

Глава ФПБК Бородин заявил, что добъется отмены решения ВС по иску Козловского
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/Telegram-канал «Виталий Бородин»

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью «Ридусу» сообщил, что намерен добиться пересмотра решения Верховного суда России по иску актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства.

«Материалы, которые Верховный суд РФ признал порочащими честь и достоинство Козловского, мы удалили. Но я не собираюсь сдаваться. Сейчас буду писать председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову и просить его пересмотреть решение по Козловскому. Только Краснов может отменить данное решение. Вероятно, он об этом деле даже не слышал», — сказал Бородин.

10 апреля 2023 года глава ФПБК написал в столичную прокуратуру письмо с требованием провести в отношении Козловского проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его мнению, артист критиковал действия российских властей, осудил спецоперацию и якобы переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

14 апреля Козловский отреагировал, назвав обвинения Бородина «лживыми и подлыми». Актер пояснил, что он никуда не переезжал, не имеет второго гражданства и не проживает в США, но летал туда на время, чтобы повидать дочь.

Позднее Козловский подал иск о защите чести и достоинства с требованием признать опубликованные в Telegram-канале Бородина сведения порочащими его репутацию и не соответствующими действительности. Суд встал на сторону артиста и удовлетворил иск, обязав Бородина удалить ложные сведения, опубликовать опровержение и выплатить истцу компенсацию в размере 1 рубля.

Решение устояло и было признано верным в апелляционной и кассационной инстанциях.

Ранее Оксана Акиньшина опубликовала фото с Данилой Козловским.

