Французская почта выпустила марку с ароматом круассана

Почтовая служба Франции выпустила марку с ароматом круассана на сливочном масле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Марка была создана в рамках конкурса на лучший круассан, который с 2019 года проводит французская Конфедерация выпечки и кондитерских изделий.

«Круассан, являющийся символом французской гастрономии и любимого французами кондитерских изделий, является одним из флагманов хлебобулочных изделий», – заявил президент Национальной конфедерации французских пекарен и кондитерских изделий Доминик Анракт, слова которого приводятся в описании.

Ароматизированная почтовая марка доступна для международных отправлений по цене €2,1 (198,71 рублей).

