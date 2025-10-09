На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французская почта выпустила марку с ароматом круассана

La Poste: во Франции вышла марка с ароматом круассана
true
true
true
close
La Poste

Почтовая служба Франции выпустила марку с ароматом круассана на сливочном масле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Марка была создана в рамках конкурса на лучший круассан, который с 2019 года проводит французская Конфедерация выпечки и кондитерских изделий.

«Круассан, являющийся символом французской гастрономии и любимого французами кондитерских изделий, является одним из флагманов хлебобулочных изделий», – заявил президент Национальной конфедерации французских пекарен и кондитерских изделий Доминик Анракт, слова которого приводятся в описании.

Ароматизированная почтовая марка доступна для международных отправлений по цене €2,1 (198,71 рублей).

В августе жителю США Алану Боллу вернулось письмо, отправленное 72 года назад. В 1953 году Болл направил открытку своим родителям — Фредерику и Элизабет. На лицевой стороне послания была изображена штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Недавно открытка неожиданно поступила в почтовое отделение города Оттава, штат Иллинойс. Местный почтальон Марк Томпсон проявил интерес к находке и взялся выяснить ее происхождение.

Ранее в России выпустили марки «Город трудовой доблести».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами