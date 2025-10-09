Врач раскрыл, что опаснее для зрения — смартфон или компьютер

Гаджеты, будь то смартфон, планшет или ноутбук, сами по себе не вредят зрению. Для глаз опасно их длительное использование без перерывов и в темноте. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

«Если взять два сценария, например, смотреть в телефон в темноте и сидеть за компьютером по 8 часов, то окажется, что оба варианта вредны, но по-разному. Телефон в темноте: резкий контраст между ярким экраном и темной комнатой вызывает спазм аккомодации (мышцы хрусталика перенапрягаются), особенно у детей. Это может ускорить развитие ложной, а затем и истинной близорукости», — предупредил специалист.

Что касается компьютера, длительное его использование вызывает хроническое зрительное утомление, сухость глаз, головные боли, добавил он.

До этого сообщалось, что в России наблюдается рост случаев синдрома сухого глаза, вызванного активным использованием гаджетов. Офисные работники сообщают о дискомфорте и ощущении «песка» в глазах, что связано с постоянным пребыванием за экранами. Это состояние, как отмечают эксперты, может привести к серьезным проблемам со зрением, вплоть до слепоты.

