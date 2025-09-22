На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач дал советы, которые помогут не испортить зрение при работе с гаджетами

Врач Куренков: при работе с гаджетами важно делать паузы
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

При длительной работе с гаджетами важно делать регулярные перерывы, чтобы не испортить зрение. Об этом Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По его словам, максимальное время работы с экранами компьютера, планшета или телефона не должно превышать шести с половиной часов. Врач отметил, что в современном мире соблюдать это правило сложно, поэтому стоит делать паузы, чтобы дать глазам отдохнуть и расслабиться. При первых признаках дискомфорта он посоветовал обратиться к специалисту.

«Если возникает утомляемость глаз или другие симптомы, необходимо проконсультироваться с офтальмологом. Если же зрение в норме, следует беречь глаза и делать паузы, расслабляя их. Для этого существует множество простых упражнений, которые можно подобрать индивидуально», — отметил Куренков.

Руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России, Заслуженный врач РФ, практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов до этого говорил, что осанка является одной из причин появления проблем со зрением у детей, у пациентов с близорукостью часто обнаруживаются изменения в шейном отделе позвоночника.

Ранее россиян предупредили, почему холодные компрессы для снятия отека могут быть вредны.

