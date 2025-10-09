Россиянам рассказали о последствиях тренировок во время болезни

Во время болезни заниматься спортом — крайне опасно. Это не только сильно затянет процесс выздоровления, но и может привести к серьезной пневмонии, предупредила в беседе с RT врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Специалист настоятельно призвала россиян не посещать во время болезни спортзал, подчеркнув, что это проявление неуважения к другим людям, так как в условиях ограниченного пространства инфекция будет распространяться быстро, из-за чего человек заразит окружающих. При этом себе он причинит не меньший вред, так как вместо того, чтобы направить резервы организма на выздоровление, он потратит их на тренировку, что усугубит состояние и затянет процесс выздоровления.

«Он может довести себя до того, что болезнь приведет к серьезной пневмонии или к другим осложнениям, — подчеркнула Ярцева. — При повышенной температуре у нас и так идет дополнительный распад мышц. И если дать еще нагрузку, в какой-то момент могут просто отключиться почки».

Важно также учитывать, что резервы организма заметно сокращаются после 30 лет, добавила специалист. Желающим не прерывать тренировки и избежать заражения во время эпидподъема она посоветовала заблаговременно прививаться.

До этого эксперты также предупредили, что, несмотря на огромную пользу плавания, этот вид спорта разрешен далеко не всем – при некоторых диагнозах от такой активности лучше отказаться. В частности, противопоказано плавать людям, страдающим ОРВИ или ангиной, и не рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях. Нельзя погружаться в воду при повышенной температуре и общем недомогании, поскольку это вместе с физическими нагрузками может усугубить болезнь, предупреждают специалисты.

