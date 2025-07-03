На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каких случаях противопоказано плавание

ОСН: при болезнях сердечно-сосудистой системы и легких плавание противопоказано
true
true
true
close
Unsplash

Несмотря на огромную пользу плавания, этот вид спорта разрешен далеко не всем – при некоторых диагнозах от такой активности лучше отказаться. В частности, противопоказано плавать людям, страдающим ОРВИ или ангиной, и не рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Противопоказано плавать при гриппе и прочих инфекционных заболеваниях. Нельзя погружаться в воду при повышенной температуре и общем недомогании, поскольку это вместе с физическими нагрузками может усугубить болезнь, предупреждают специалисты.

Также не плаванием не рекомендуют заниматься плаванием при обострении хронических заболеваний органов дыхания, суставов. При тяжелых формах бронхиальной астмы, эпилепсии, нарушении координации движений и психических расстройствах этот вид спорта тоже противопоказан, а если человек все-таки решил пойти в бассейн, то плавать он должен строго под наблюдением специалистов. Нельзя плавать в послеоперационный период, а также при наличии на коже незаживающих ран или следов болезней (таких, как дерматит, фурункулез, экзема).

Эксперты советуют воздержаться от плавания в море людям, у которых есть аллергия на водоросли, морскую воду или укусы морских обитателей, так как сильная аллергическая реакция крайне опасна и грозит летальным исходом.

До этого со ссылкой на неотложную медицину Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Левин рассказал, что купание в море после еды не повышает риск утопления или расстройств пищеварения. Как отметил эксперт, сторонники запрета на купание после еды обычно ссылаются на два аргумента: перераспределение крови и повышенная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Однако, по словам Левина, объем крови, который реально меняется во время пищеварения, незначителен и не способен вызвать судороги. Риск тошноты или рвоты при умеренной активности в воде крайне мал.

Ранее врач раскрыла, помогает ли плавание избавиться от сколиоза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами