Россиянам рассказали, в каких случаях противопоказано плавание

Несмотря на огромную пользу плавания, этот вид спорта разрешен далеко не всем – при некоторых диагнозах от такой активности лучше отказаться. В частности, противопоказано плавать людям, страдающим ОРВИ или ангиной, и не рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Противопоказано плавать при гриппе и прочих инфекционных заболеваниях. Нельзя погружаться в воду при повышенной температуре и общем недомогании, поскольку это вместе с физическими нагрузками может усугубить болезнь, предупреждают специалисты.

Также не плаванием не рекомендуют заниматься плаванием при обострении хронических заболеваний органов дыхания, суставов. При тяжелых формах бронхиальной астмы, эпилепсии, нарушении координации движений и психических расстройствах этот вид спорта тоже противопоказан, а если человек все-таки решил пойти в бассейн, то плавать он должен строго под наблюдением специалистов. Нельзя плавать в послеоперационный период, а также при наличии на коже незаживающих ран или следов болезней (таких, как дерматит, фурункулез, экзема).

Эксперты советуют воздержаться от плавания в море людям, у которых есть аллергия на водоросли, морскую воду или укусы морских обитателей, так как сильная аллергическая реакция крайне опасна и грозит летальным исходом.

До этого со ссылкой на неотложную медицину Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Левин рассказал, что купание в море после еды не повышает риск утопления или расстройств пищеварения. Как отметил эксперт, сторонники запрета на купание после еды обычно ссылаются на два аргумента: перераспределение крови и повышенная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Однако, по словам Левина, объем крови, который реально меняется во время пищеварения, незначителен и не способен вызвать судороги. Риск тошноты или рвоты при умеренной активности в воде крайне мал.

Ранее врач раскрыла, помогает ли плавание избавиться от сколиоза.