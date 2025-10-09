На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Управляющие компании могут начать штрафовать за монополизацию рынка связи

ГД посоветовали ввести штрафы до 500 тыс. для УК за недопуск операторов связи
true
true
true
close
Suwin66/Shutterstock/FOTODOM

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству посоветовал нижней палате российского парламента ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в дома управляющими компаниями. Об этом пишет издание «Известия».

Таким образом в Думе хотят бороться с монополизацией рынка связи.

В 2022–2023 годах Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела 231 жалобу на недопуск операторов связи для размещения и эксплуатации сетей связи. При этом в 60–70% случаев УК уклоняются от расторжения договоров с действующими операторами связи, что, как отмечают депутаты, дискриминирует некоторых операторов и ущемляет интересы абонентов и нарушает нормы законодательства, согласно которым допуск операторов связи в многоквартирные дома должен быть беспрепятственным.

До этого операторы заявили о росте числа случаев срезания линий связи. Речь идет о линиях, которые идут от узла связи до пользовательского оборудования. Посредством такого оборудования к интернету подключены абоненты в секторе индивидуальной жилищной застройки, частные дома.

Ранее владельцев российского оператора сотовой связи признали экстремистами.

