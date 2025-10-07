На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владельцев российского оператора сотовой связи признали экстремистами

Руководство оператора связи «Ланта» из Тамбова признали экстремистами
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

По иску Генпрокуратуры суд признал экстремистами руководство крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области «Ланта». Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службs судов региона.

Фигурантов признали членами экстремистского объединения. Владельцам «Ланты» предъявили обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Решением суда деятельность объединения, в которое вошли предприниматели, а также ассоциация «За свободную Россию» (признана нежелательной), запрещена.

Владельцами «Ланты» являются Александр Зайцев и его бизнес-партнер Алекснадр Васильев. Компания обслуживает более 50 тыс. абонентов.

До этого издание «Коммерсантъ» сообщало, что после событий в Киеве 2014 года Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины, а также введенный антироссийский санкционный режим. Помимо этого, супруги оказывали информационное и материальное содействие участникам протестных акций, проводимых «Фондом борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России)

Ранее сообщалось, что автора граффити «Миру — мир» в Петербурге проверяют на экстремизм и терроризм.

