В РФ участились случаи срезания линий связи

Российские региональные операторы пожаловались на рост случаев срезания линий связи, пишет РБК.

По данным издания, о проблеме со срезанием линий связи рассказал советник по вопросам госрегулирования челябинского оператора «Интерсвязь» Дмитрий Чудиновских. Он уточнил, что речь идет о линиях, которые идут от узла связи до пользовательского оборудования. Посредством такого оборудования к интернету подключены абоненты в секторе индивидуальной жилищной застройки, частные дома.

«Чтобы решить проблему, абонентским линиям необходимо придать официальный статус и добиваться их бесплатного размещения», — говорится в публикации.

Как рассказал глава ассоциации «Ростелесеть» (в нее входят 170 региональных компаний связи) Олег Грищенко, сейчас «Росстети» требуют с оператора плату за каждый кабель, размещенный на опоре. Он уточнил, что от оборудования операторов до абонента кабель может проходить несколько опор, при цене размещения 81 рубль за опору итоговая цена размещения абонентских линий будет составлять от 81 до 486 рублей. Линии не принадлежат операторам связи, они являются собственностью абонентов, но попытка переложить эту стоимость на абонентов приведет к росту тарифов за услуги.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что утром в понедельник, 31 марта, на оператора связи ПАО «Ростелеком» была совершена массированная DDoS-атака.

Ранее интернет-провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке.