Стартовал второй сезон конкурса молодых художников «Картина мира»

Shutterstock

В международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге стартовал прием заявок на второй международный конкурс молодых художников «Картина мира», сообщает пресс-служба конкурса.

В этот день также открылась выставка работ финалистов и участников первого сезона. Экспозиция представила 19 произведений 17 художников из России, Ливии, США, Турции, Демократической Республики Конго, Китая и Вьетнама. Среди них — работы победителей конкурса и участников, чьи произведения вошли в коллекцию «Газпромбанка».

«Я очень рад, что Екатеринбург стал вторым городом в России, где проходит выставка «Картина мира». До нас ее принимал только филиал Третьяковки в Калининграде. Конечно же, в этом большая заслуга организаторов – их энтузиазма, искренней любви и увлеченности своим делом», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На торжественной церемонии объявили номинации второго конкурса: «Графика», «Живопись» и «Цифровое искусство». Также появится специальная номинация, приуроченная к 170-летию Третьяковской галереи.

«Есть полная уверенность, что новый сезон послужит развитию «Картины мира» как проекта, открывающего молодым дарованиям уникальное окно возможностей для творчества на тему истинных ценностей», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Андрей Серов.

Ответственный секретарь конкурса Алексей Лебедев рассказал, что в этом году будет расширена номинация «Цифровое искусство» — в нее добавят создание работ с использованием нейросетей.

Темой конкурса стала фраза «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участники смогут через свои работы продемонстрировать связь истории и традиций своего народа с современным искусством.

Заявки принимаются до 2 февраля: участвовать может любой художник в возрасте от 18 до 35 лет. Экспертное голосование пройдет в три этапа. До 20 февраля 2026 года экспертный совет выберет 100 лучших заявок. Затем Творческий совет определит 50 работ, попавших в шорт-лист, и на третьем этапе будут выбраны 14 финалистов. Их работы представят в филиале Третьяковской галереи в Самаре. Открытие выставки запланировано на июнь 2026 года.

