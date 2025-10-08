Останина высказалась о словах священника, обвинившего женщин в преступлениях мужчин

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина высказалась о словах священника Михаила Швалагина, который заявил, что мужчины совершают преступления преимущественно из-за чрезмерных материальных запросов женщин. В разговоре с порталом «Страсти» парламентарий подчеркнула, что заявление священника не отражает здравой позиции церкви, которая не делит мужчин и женщин, отдавая предпочтения первым или вторым.

По мнению Останиной, любые преступления не имеют гендерной подоплеки. И женщины также нарушают закон, в том числе для удовлетворения потребностей мужчин.

«Обвинять во всех смертных грехах только женщин со стороны священнослужителей — это, конечно, как минимум, необъективно. Осталось только сказать, что и войны тоже начинались из-за женщин», — сыронизировала депутат.

Депутат признала, что потребительское отношение женщин и мужчин друг к другу в современном обществе присутствует. Но меркантильный подход к жизни говорит, по ее мнению, лишь о «бессодержательности» отдельного человека.

Ранее депутат Останина обратилась к патриарху из-за высказываний директора «Спаса».