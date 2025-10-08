В волгоградской гимназии произошел скандал из-за записи урока на диктофон

В гимназии Волгограда гимназии ребенку сдавили руку за запись урока на диктофон

В Волгограде запись урока на диктофон ученицей закончилась обращением в прокуратуру. Об этом сообщает V1.

Как рассказал отец шестиклассницы, к его дочери стали придираться из-за устройства, с помощью которого она записывала речь учителя, чтобы лучше готовиться дома. Так как тайно записывать запрещено, отец поставил в известность классного руководителя.

На одном из уроков русского языка пришедшая на занятие замдиректора во время диктанта якобы пыталась отобрать диктофон у ребенка. Когда сделать это не получилось, ее вывели в коридор и устроили «допрос».

«У дочери контактный дерматит, из-за прикосновений она испытывает сильную боль. А завуч сдавила ей руку так, что у дочери лопнула кожа», – рассказал отец.

После этого мужчина обратился в прокуратуру. Он также добавил, что в родительском чате стали давить на него и обвинять в том, что якобы из-за его поведения педагог увольняется.

В гимназии не стали делиться информацией из-за того, что прокуратура проводит проверку. В администрации города не увидели необходимости в диктофоне на уроке, так как в шестом классе нет сложных лекций. Помимо этого, родители хотели обсудить вопрос с отцом, но тот не пришел на собрание.

