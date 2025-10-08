Москвичам напомнили о возможности понаблюдать за звездами

Москвичи смогут совершить виртуальное путешествие по галактике в Московском планетарии, Музее космонавтики и Парке Горького до 10 октября, сообщается на сайте mos.ru.

В Московском планетарии жители и гости столицы смогут посмотреть звездные программы и научно-популярные фильмы о строении Вселенной в двух обсерваториях. В планетарии расположен телескоп-рефрактор для наблюдения за Солнцем, Луной и планетами, а также «Универсариум М9» — проектор звездного неба, который создает реалистичную картину звездного неба.

В Музее космонавтики в августе 2024 года открылся планетарий, объединивший в себе купольный экран, посадочные места и выставочный зал. В планетарии проводят образовательные программы, лекции, интерактивные мероприятия и показывают 3D-фильмы.

Также с 12 апреля до первых заморозков в Парке Горького работает народная обсерватория. В ней расположен раздвижной купол и два телескопа. Основной телескоп позволяет детально наблюдать за планетами Солнечной системы в вечернее время. С помощью второго телескопа в дневное время можно смотреть за хромосферой Солнца, яркими факелами, а также солнечными пятнами. Для безопасности посетителей в телескопах используется солнечная пленка, блокирующая 99,9% света.