Госдума приняла в I чтении закрепление кадров в системе здравоохранения

Госдума (ГД) на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное заключение договора о целевом обучении для студентов медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся за счет бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте ГД.

Согласно документу, студенты, обучающиеся на бюджетных местах по медицинским и фармацевтическим направлениям, обязаны в течение первого года обучения заключить договор о целевом обучении, если получают соответствующее предложение и соответствуют требованиям заказчика.

Та же норма распространяется на студентов, восстановившихся на обучение, переведенных на бюджет, а также на тех, чей прежний целевой договор был расторгнут заказчиком или самим студентом из-за отсутствия предусмотренных мер поддержки. В таких случаях новый договор необходимо заключить в течение года с момента восстановления, перевода или расторжения предыдущего соглашения.

Проект предусматривает, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год и штраф в двойном размере этой суммы, если он откажется заключать договор, расторгнет его или не предоставит выпускнику работу. В свою очередь, студент будет обязан вернуть стоимость первого года обучения и уплатить двойной штраф, если нарушит условия договора — например, не отработает установленный срок или самовольно прекратит действие соглашения.

Кроме того, для выпускников, впервые прошедших аккредитацию по медицинским и фармацевтическим специальностям, вводится программа наставничества сроком не менее трех лет. Порядок ее реализации утвердит Минздрав России. В этот период молодые специалисты смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Законопроект также закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы.

Ранее врачи заявили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников.