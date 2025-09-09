Врачи заявили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников

Более 83% врачей высказались против перевода студентов-бюджетников на целевое обучение. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «Справочника врача».

Среди респондентов 25% указали на нарушение конституционных прав. Еще 25% участников опроса уверены, что такая работа «для галочки» не будет приносить качественной помощи. 21% опрошенных считают, что госучреждения в результате реформы получат «бессловесного раба» и не будут идти навстречу при распределении. 12,1% респондентов напомнили, что в отдаленных регионах нет условий для «нормальной работы», в том числе санитарного транспорта. Еще 10,2% врачей отметили, что в отдаленных районах нет нормальной инфраструктуры и условий для жизни.

За введение целевого обучения для студентов-бюджетников высказались 16,9% респондентов. Среди них есть те, кто считает, что обязательная отработка после учебы дает шанс набрать врачебный опыт и продвинуться по карьерной лестнице. Часть респондентов полагает, что благодаря распределению бывшие студенты точно получат место работы на несколько лет и не нужно будет ничего искать.

В Минздраве уточнили, что при формировании законопроекта учитывалась не только позиция ведомств и региональных властей, но и мнение граждан и профессиональных сообществ.

В конце августа правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в рамках которого предлагается обязать студентов-бюджетников в медицинских вузах заключать договор о целевом обучении.

Согласно положению, студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении. Это будет возможно, если есть подходящие предложения, а сам студент соответствует предъявленным заказчиком требованиям.

Ранее Хамзаев поддержал идею сделать все бюджетные места для медиков целевыми.