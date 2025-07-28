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На Украине отменили октябрьские выборы

ЦИК Украины: местные выборы не пройдут в октябре из-за военного положения
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Adam Gray/AP

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила на своем сайте, что местные выборы, которые согласно законодательству должны пройти в октябре, не будут проводиться из-за действующего в стране военного положения.

«Очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей, они должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года. Введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не проводятся», — отмечается в сообщении.

По этой причине новые кандидатуры для формирования избирательных комиссий в составе областных, районных, городских, поселковых, сельских территориальных избирательных комиссий вноситься не будут. В предыдущий раз состав временных избирательных комиссий обновлялся 25 октября 2020 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на территории Украины 24 февраля 2022 года и с тех пор постоянно продлеваются.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что власти Украины хотят отрезать от голосования на будущих выборах президента украинцев, обосновавшихся в Европе.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского императором Зеледроном I.

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