На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избежать встречи с летучей мышью

Специалист Арутюнян: при встрече с летучей мышью не стоит брать ее руками
true
true
true
close
«Осторожно, Москва»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Россиянам стоит закрывать окна, чтобы избежать встречи с летучей мышью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал телеведущий, популяризатор науки Ос Арутюнян.

Он отметил, что они могут пробираться в дома или квартиры, чтобы переночевать и начать готовиться к зимней спячке. Если она все же пробралась в помещение, специалист посоветовал аккуратно поймать ее, но не руками.

«Во-первых, руками ее можете поломать, а во-вторых, на ней куча всякой заразы, в том числе они переносят и бешенство. Вот поэтому нужно взять какую-нибудь мешочек, наволочку и просто набросить на эту летучую мышку. Аккуратно собрать ее в этот мешочек, вынести на улицу и выпустить, а потом руки и наволочку тщательно промыть, простирать, простерилизовать», — пояснил Арутюнян.

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров до этого говорил, что людям, в квартиру которых залетела летучая мышь, стоит обратиться к сотрудникам МЧС или Московского зоопарка. По его словам, чаще всего они залетают в квартиры случайно, например, если в ночное время их застала непогода.

Ранее волонтер напомнил, что нельзя кормить летучую мышь тараканами и яблоками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами