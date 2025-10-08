Россиянам рассказали, как избежать встречи с летучей мышью

Россиянам стоит закрывать окна, чтобы избежать встречи с летучей мышью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал телеведущий, популяризатор науки Ос Арутюнян.

Он отметил, что они могут пробираться в дома или квартиры, чтобы переночевать и начать готовиться к зимней спячке. Если она все же пробралась в помещение, специалист посоветовал аккуратно поймать ее, но не руками.

«Во-первых, руками ее можете поломать, а во-вторых, на ней куча всякой заразы, в том числе они переносят и бешенство. Вот поэтому нужно взять какую-нибудь мешочек, наволочку и просто набросить на эту летучую мышку. Аккуратно собрать ее в этот мешочек, вынести на улицу и выпустить, а потом руки и наволочку тщательно промыть, простирать, простерилизовать», — пояснил Арутюнян.

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров до этого говорил, что людям, в квартиру которых залетела летучая мышь, стоит обратиться к сотрудникам МЧС или Московского зоопарка. По его словам, чаще всего они залетают в квартиры случайно, например, если в ночное время их застала непогода.

Ранее волонтер напомнил, что нельзя кормить летучую мышь тараканами и яблоками.