В Екатеринбурге горит кровля мебельного склада на площади 900 кв. м

Пожар произошел на мебельном складе в Екатеринбурге
true
true
true

Кровля мебельного склада горит в Екатеринбурге на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В публикации подчеркнули, что загорелась кровля мебельного склада на улице Фронтовых бригад. Информации о пострадавших не поступало.

«В тушении приняли участие 12 единиц техники и 30 спасателей», — говорится в публикации.

Собеседник добавил, что склад, охваченный огнем, арендуется у завода. Там хранятся компоненты турбин местного завода и готовая продукция.

До этого сообщалось, что сильное возгорание произошло в районе Эльмаш в Екатеринбурге.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел на территории Уральского турбинного завода. По их словам, к месту возгорания едут несколько машин спасателей с включенными сиренами.

2 октября в поселке Чурилово, расположенном в Челябинской области, загорелись двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. По данным МЧС РФ, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли около 100 сотрудников экстренных служб и 33 единицы техники.

Ранее в Санкт-Петербурге при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека.

