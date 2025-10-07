На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге произошел сильный пожар

E1: сильное возгорание на Эльмаше произошло в Екатеринбурге
true
true
true

Сильное возгорание произошло в районе Эльмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание Е1 в Telegram-канале.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел на территории Уральского турбинного завода. По их словам, к месту возгорания едут несколько машин спасателей с включенными сиренами.

На место происшествия прибыло 12 пожарных машин, работают 30 спасателей.

В МЧС добавили, что горит кровля здания.

2 октября в поселке Чурилово, расположенном в Челябинской области, загорелись двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. По данным МЧС РФ, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли около 100 сотрудников экстренных служб и 33 единицы техники. Специалистам удалось сначала локализовать возгорание, а затем полностью его потушить. В ведомстве рассказали, что при разборе конструкций спасатели обнаружили человека без признаков жизни.

Ранее в Санкт-Петербурге при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами