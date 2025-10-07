В Екатеринбурге произошел сильный пожар

Сильное возгорание произошло в районе Эльмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание Е1 в Telegram-канале.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел на территории Уральского турбинного завода. По их словам, к месту возгорания едут несколько машин спасателей с включенными сиренами.

На место происшествия прибыло 12 пожарных машин, работают 30 спасателей.

В МЧС добавили, что горит кровля здания.

2 октября в поселке Чурилово, расположенном в Челябинской области, загорелись двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. По данным МЧС РФ, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли около 100 сотрудников экстренных служб и 33 единицы техники. Специалистам удалось сначала локализовать возгорание, а затем полностью его потушить. В ведомстве рассказали, что при разборе конструкций спасатели обнаружили человека без признаков жизни.

