Площадь пожара в мебельном цеху в Челябинской области превысила 1000 «квадратов»

Площадь пожара в поселке Чурилово, расположенном в Челябинской области, достигла 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что огонь охватил двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания. При этом никто не пострадал.

«На месте работают более 70 специалистов и 19 единиц техники», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что специалисты уже локализовали возгорание и продолжают тушить пламя. С этой целью были созданы три боевых участка, на месте происшествия находятся шесть звеньев газодымозащитной службы.

О пожаре в мебельном цеху в Чурилово стало известно утром 2 октября.

