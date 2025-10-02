На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Площадь пожара в мебельном цеху в Челябинской области превысила 1000 «квадратов»

МЧС: площадь пожара в мебельном цеху в Чурилово достигла 1200 квадратных метров
true
true
true
close
МЧС России

Площадь пожара в поселке Чурилово, расположенном в Челябинской области, достигла 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что огонь охватил двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания. При этом никто не пострадал.

«На месте работают более 70 специалистов и 19 единиц техники», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что специалисты уже локализовали возгорание и продолжают тушить пламя. С этой целью были созданы три боевых участка, на месте происшествия находятся шесть звеньев газодымозащитной службы.

О пожаре в мебельном цеху в Чурилово стало известно утром 2 октября.

1 октября в подмосковном городе Одинцово загорелся многоэтажный жилой дом. По данным Telegram-канала «Типичное Одинцово», причиной стал взрыв сушильной машины в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь. В момент происшествия в квартире находился только ребенок, он не пострадал.

Ранее в Ярославле потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами