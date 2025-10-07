На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пулково заметили мышей

«Осторожно, новости»: в зоне получения багажа аэропорта Пулково увидели мышей
В зоне получения багажа петербургского аэропорта Пулково увидели мышей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам посетителей аэропорта, животные не боялись людей, которые забирали свои вещи.

«Работников не было вокруг. Это зона выдачи багажа, там вокруг нет ни стоек, ни отделов с информацией», — пожаловались пассажиры.

Сотрудники аэропорта заявили, что мыши, которых увидели и сняли на камеру посетители, попали в здание аэропорта со взлетной полосы.

«Это не мыши канализационные, это мышки полевки. Территория большая около аэропорта, они там бегают. Но в помещении вижу впервые», — анонимно рассказал один из работников воздушной гавани.

В пресс-службе Пулково добавили, что появление мыши могло быть связано с массовой осенней миграцией мышей-полевок с полей. При этом в аэропорту подчеркнули, что помещения терминала обрабатываются спецсредствами для борьбы с грызунами, поэтому долго животное там не проживет.

До этого Роспотребназор нашел в магазинах «Светофора» в Москве насекомых и грызунов. По результатам инспекций в сети «Светофор» была приостановлена работа десятков магазинов.

Ранее в Танзании показали крыс-супергероев.

